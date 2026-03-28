Жителей предупредили о новой схеме мошенничества с «льготами» на ЖКХ

Жителей Владивостока предупредили о новой мошеннической схеме, связанной с якобы положенной скидкой на коммунальные услуги. Злоумышленники звонят горожанам, обещают оформить льготу и под этим предлогом пытаются получить доступ к личным данным.
Как отмечается в предупреждении, мошенники убеждают человека, что ему якобы доступна крупная скидка на оплату ЖКХ. Далее они предлагают срочно «подать заявление» и просят продиктовать код из СМС. На деле такой код может использоваться для взлома аккаунта на портале госуслуг или в других цифровых сервисах.
Специалисты подчёркивают, что подобные звонки являются прямым признаком обмана. Злоумышленники, как правило, действуют по типичному сценарию: стараются вызвать доверие, торопят собеседника и создают ощущение срочности. Именно на фоне стресса и спешки люди чаще всего совершают ошибку.
Жителям напоминают, что никому нельзя сообщать коды из СМС, даже если звонящий представляется сотрудником коммунальной службы, управляющей компании или госоргана. Проверять информацию о скидках, субсидиях и перерасчётах следует только через официальные сайты ЖКХ, ресурсоснабжающих организаций или при личном обращении в свою управляющую компанию.
Во Владивостоке граждан также призвали особенно внимательно предупреждать о подобных схемах пожилых родственников. Именно пенсионеры и люди старшего возраста чаще всего становятся мишенью телефонных мошенников. Им злоумышленники нередко представляются сотрудниками социальных, коммунальных и государственных служб.
По всем вопросам, связанным с начислениями и коммунальными услугами, жителям рекомендуют обращаться напрямую в свою управляющую компанию.