Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей предупредили о новой схеме мошенничества с «льготами» на ЖКХ

Злоумышленники убеждают человека, что ему якобы доступна крупная скидка на оплату коммуналки.

Источник: Аргументы и факты

Жителей Владивостока предупредили о новой мошеннической схеме, связанной с якобы положенной скидкой на коммунальные услуги. Злоумышленники звонят горожанам, обещают оформить льготу и под этим предлогом пытаются получить доступ к личным данным.

Как отмечается в предупреждении, мошенники убеждают человека, что ему якобы доступна крупная скидка на оплату ЖКХ. Далее они предлагают срочно «подать заявление» и просят продиктовать код из СМС. На деле такой код может использоваться для взлома аккаунта на портале госуслуг или в других цифровых сервисах.

Специалисты подчёркивают, что подобные звонки являются прямым признаком обмана. Злоумышленники, как правило, действуют по типичному сценарию: стараются вызвать доверие, торопят собеседника и создают ощущение срочности. Именно на фоне стресса и спешки люди чаще всего совершают ошибку.

Жителям напоминают, что никому нельзя сообщать коды из СМС, даже если звонящий представляется сотрудником коммунальной службы, управляющей компании или госоргана. Проверять информацию о скидках, субсидиях и перерасчётах следует только через официальные сайты ЖКХ, ресурсоснабжающих организаций или при личном обращении в свою управляющую компанию.

Во Владивостоке граждан также призвали особенно внимательно предупреждать о подобных схемах пожилых родственников. Именно пенсионеры и люди старшего возраста чаще всего становятся мишенью телефонных мошенников. Им злоумышленники нередко представляются сотрудниками социальных, коммунальных и государственных служб.

По всем вопросам, связанным с начислениями и коммунальными услугами, жителям рекомендуют обращаться напрямую в свою управляющую компанию.