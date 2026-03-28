Израиль лишили важного оружия: главная новость из Ирана 28 марта

Израильская армия за день потеряла рекордное число танков Merkava, которые считаются одними из лучших в мире. Бывший танкист, военный эксперт Борис Джерелиевский в беседе с aif.ru рассказал, почему Израиль несет колоссальные потери и как поменялась военная тактика на Ближнем Востоке.
Напомним, по данным журнала Military Watch Magazine, Израиль 26 марта потерял 21 танк Merkava в результате устроенных ливанским движением «Хезболла» засад.
Уточняется, что основная часть потерь израильской бронетехники пришлась на один бой между населенными пунктами Тайбе и Аль-Кантара. Эти потери стали крупнейшими для израильской армии за последние 40 лет.
По данным турецких источников, в боевых частях израильской армии числятся 330 танков Merkava Mk 4 и 160 танков Merkava Mk 3. Еще около 880 таких танков находятся в резерве.
Джерелиевский отметил, что танк Merkava, считается одним из лучших в мире, однако Ливан применяет тактику, позволяющую массово уничтожать эти боевые машины.
«Это серьезный танк, и он несколько необычен. Танк имеет десантное отделение. Его можно сравнить с очень тяжелой боевой машиной пехоты. Он может перевозить десантников или, например, грузы в том же отделении. Он считается одним из лучших в мире танков», — отметил специалист.
Военный эксперт пояснил, что Израиль начал массово терять эти танки именно при столкновении с Ливаном.
«Израиль уже терял эти танки, в частности, в секторе Газа, но наиболее тяжелые потери они понесли во время последнего вторжения на территорию Ливана», — пояснил эксперт.
По словам Джерелиевского, успех Ливана объясняется грамотным применением боевой техники против израильских танков.
«Ливан использовал против этих танков противотанковые ракетные комплексы. Они достаточно грамотно их применяли, была хорошая тактика, поэтому Израиль понес достаточно серьезные потери. Сейчас, вероятнее всего, были применены FPV-дроны. Израильтяне не учли те тренды, которые сейчас появились в военном искусстве», — пояснил военный эксперт.
Джерелиевский подчеркнул, что ливанское движение «Хезболла» удачно освоило новую тактику ведения боевых действий и активно применяет дроны, а израильская армия ничего не может им противопоставить.
«Израиль еще столкнется с массой сюрпризов в Ливане, и еще 10 раз подумает, насколько это была хорошая идея — нападать на “Хезболлу”», — добавил специалист.
Израильские военные возобновили атаки на город Эль-Хиям, где бойцы шиитского движения «Хезболла» продолжают удерживать позиции в центральной части и северном районе. Речь идет о нескольких мощных ударах.