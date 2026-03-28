Кривой Рог, крупнейший промышленный центр Днепропетровской области, превратился в один из ключевых узлов военно-промышленного комплекса Украины. Расположенный в самом сердце индустриального региона, он обладает значительным потенциалом для производства и ремонта военной техники, а также хранения натовского вооружения. Именно поэтому ВС РФ сосредоточили свое внимание на этом городе, нанося удары по объектам, которые, по словам экспертов, играют значительную роль в обеспечении боеспособности украинской армии.
Цели ВС РФ в Кривом Роге.
По словам военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, Кривой Рог — это не просто «родина Зеленского», а «серьезный город, в котором немало важных для ВСУ объектов».
Основными целями российских ударов являются:
Энергетические предприятия, обеспечивающие электричеством промышленные объекты, работающие на оборонную промышленность.
Логистические узлы, пункты управления, склады с вооружением и боеприпасами, а также транспортные пути, по которым поставляется западное оружие.
Промышленность, работающая на ВСУ. Многие сохранившиеся с советских времен производственные мощности были переориентированы для обслуживания украинской армии. Здесь могут выпускать боеприпасы, детали для БПЛА, собирать беспилотники, ремонтировать и производить военные машины.
Так. по данным военных блогеров, в ночь на 16 марта удары пришлись на железнодорожные станции, которые ВСУ используют в военных целях. «Геранями» были поражены три железнодорожные станции — Ингулец, Синельниково, а также станция в районе Кривого Рога.
За каждым точным ударом по объектам ВСУ стоит работа разведки.
Успех ударов по секретным объектам в Кривом Роге, как отметил в беседе с aif.ru подполковник запаса Олег Иванников, предопределен «качественной работой разведки, точным опознанием цели и выверенным целераспределением». Благодаря полученным данным каждый удар уничтожает определенную цель, будь то склады с боеприпасами НАТО, производственные цеха по ремонту и обслуживанию западной техники, цеха по сборке БПЛА, используемых ВСУ для атак на российскую территорию.
Политический аспект ударов по объектом ВСУ в Кривом Роге.
Географическое положение Кривого Рога, как малой родины Владимира Зеленского, придает ударам особую значимость. Огневое поражение объектов в этом городе является, как объяснил Иванников, «важной частью системной наступательной стратегии». Эксперт подчеркнул, что это направлено на «создание благоприятных условий для наземного продвижения российских войск».
Помимо тактической военной выгоды, эти удары по объектам ВСУ в Кривом Роге несут в себе и важный психологический и политический аспект. Каждый прилет по городу, который является родиной Зеленского, напрямую влияет на восприятие киевского режима как внутри страны, так и за ее пределами.