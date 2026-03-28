Прокуратура Хабаровского края взяла на контроль дела о хищении более 400 млн

В структуре преступности преобладают хищения через утерянные банковские карты и мобильные устройства, а также мошенничество под видом звонков из госорганов и кредитных организаций. Злоумышленники убеждали потерпевших переводить деньги на сторонние счета или оплачивать несуществующие услуги через систему быстрых платежей. Кроме того, фиксируются случаи потерь на фиктивных инвестиционных платформах и перехода по вредоносным ссылкам. В настоящее время по каждому из инцидентов расследуются уголовные дела. Правоохранители настоятельно рекомендуют проявлять бдительность при общении в мессенджерах и не совершать финансовые операции по указанию третьих лиц.