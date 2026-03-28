Прокуратура Хабаровского края взяла на контроль дела о хищении более 400 млн

Согласно официальным данным надзорного ведомства, в текущем году интенсивность посягательств на средства граждан с использованием высоких технологий не снижается. Сообщение прокурора Хабаровского края. На сегодняшний день в Хабаровском крае зарегистрировано 656 пострадавших от дистанционных краж, а общий объем материального ущерба достиг 391,1 миллиона рублей. Подробнее «Комсомольская правда» — Хабаровск". Только за минувшую неделю 60 местных жителей лишились в общей сложности 33,8 миллиона рублей.
В структуре преступности преобладают хищения через утерянные банковские карты и мобильные устройства, а также мошенничество под видом звонков из госорганов и кредитных организаций. Злоумышленники убеждали потерпевших переводить деньги на сторонние счета или оплачивать несуществующие услуги через систему быстрых платежей. Кроме того, фиксируются случаи потерь на фиктивных инвестиционных платформах и перехода по вредоносным ссылкам. В настоящее время по каждому из инцидентов расследуются уголовные дела. Правоохранители настоятельно рекомендуют проявлять бдительность при общении в мессенджерах и не совершать финансовые операции по указанию третьих лиц.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962−223−38−83.
Почта: red.habkp@phkp.ru