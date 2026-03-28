Играют с огнем: названа жесткая цена для Прибалтики и НАТО за атаки на РФ

Несколько дней подряд над Ленинградской областью фиксируются прилеты беспилотников. В ночь на 27 марта, по данным губернатора Александра Дрозденко, было сбито 36 аппаратов, за предыдущие два дня над областью уничтожили еще более 70 БПЛА.
Эти повторяющиеся налеты вызывают закономерные вопросы о целях, маршрутах и возможных последствиях. Военные эксперты в разговоре с aif.ru сказали, как Киев ответит за эти беспрецедетные атаки.
Маршрут через Прибалтику.
Украинские беспилотники используют тщательно подготовленные маршруты для подлета к Ленинградской области. Как заявил aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов, запуски зачастую осуществляются из Черниговской области, после чего дроны следуют через территории прибалтийских стран.
«Действительно, есть маршруты беспилотников из Черниговской области через Польшу, Прибалтику и затем на Ленинградскую область. Это расстояние намного короче, чем если бы они летели вдоль России, где их могли бы перехватить. Здесь же дроны ВСУ проходят 90% расстояния над дружественной территорией», — пояснил Кнутов.
Эта тактика, по словам эксперта, возможна только при условии согласия правительств Литвы, Латвии, Эстонии и Польши. «Прибалтика практически признала, что разрешила использование своего воздушного пространства для украинских дронов. По сути, это означает, что беспилотники запускают с территории Прибалтики для атак в том числе наших гражданских объектов», — подчеркнул Кнутов.
Другой эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, также подтверждает возможность полетов через Прибалтику, но допускает, что дроны могут стартовать не только из Черниговской, но и из Сумской областей. «Видимо, ВСУ используют дроны с искусственным интеллектом, которые позволяют обходить определенные точки», — добавил собеседник aif.ru.
Цель — углеводороды.
Василий Дандыкин выразил мнение, что атаки беспилотников на Ленинградскую область носят целенаправленный характер и направлены на объекты, связанные с углеводородами.
«Углеводороды лишают покоя европейцев — спонсоров киевского режима, и самого Зеленского с компанией… Никто в Прибалтике не будет возмущаться, что залетел украинский дрон. А возможность доставить нам какие-то неприятности — это большой праздник для прибалтов», — отметил он.
Порты Ленинградской области играют ключевую роль в перевалке углеводородов, что делает этот регион экономически значимым объектом. Попытка нарушить работу этих объектов может быть расценена как попытка оказать давление на российскую экономику, а косвенно — и на другие страны, зависящие от поставок энергоресурсов.
Киев и Прибалтика играют с огнем.
Эксперты сходятся во мнении, что повторяющиеся атаки беспилотников являются частью стратегии по эскалации конфликта. Юрий Кнутов характеризует действия киевского режима как попытку НАТО проверить реакцию России.
«Цель этих атак со стороны киевского режима — это эскалация. Что касается запусков из Прибалтики, так они по сути являются лакмусовой бумажкой, с помощью которых Брюссель проверяет, как Россия будет реагировать на прямое участие НАТО в конфликте, будет ли она бить по Прибалтике или не будет», — пояснил Кнутов.
У России есть все возможности для адекватного ответа. «У России есть возможность уничтожать те украинские дроны, которые появляются над Прибалтикой и летят в нашу сторону, над территорией этих стран. Не над нашей территорией, а над прибалтийскими государствами», — подчеркнул Кнутов.
Василий Дандыкин также не исключает ответных мер.
«Ответ может быть, конечно. Напряжённость, конечно, большая. Все это надо купировать, в том числе средствами подавления и уничтожения», — сказал он.