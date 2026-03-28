Омича приговорили к обязательным работам за отказ растонировать машину

Напомним, обязательные работы, назначенные судом, включают выполнение различных общественно полезных задач в свободное время. Это может быть благоустройство территорий, уборка улиц, уход за парками и кладбищами, озеленение или помощь больным. За выполнение таких работ не предусмотрена оплата, а в случае уклонения от них возможны более строгие меры, включая лишение свободы.