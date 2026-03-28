Расплата за коробки смерти: пленные «айдаровцы» выгрызали свои тату

Украинские боевики из штурмового батальона «Айдар»*, взятые в плен в Сумской области, известны своими пытками и убийствами мирных граждан, а также издевательствами над пленными российскими бойцами.
Эти факты уже долгие годы фиксируют военно-следственные органы. О том, что теперь ожидает нацистов, попавших в руки правосудия, в беседе с aif.ru рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Напомним, боевиков украинского нацбатальона взяли в плен военнослужащие российской группировки войск «Север» в Сумской области. Речь идет о боевиках из 24-го штурмового батальона «Айдар». Это подразделение имеет давнюю и кровавую историю, которая началась задолго до нынешней спецоперации.
«Коробки смерти»: как «Айдар» уничтожал людей.
За годы существования этого подразделения сложилась устойчивая репутация палачей. Эксперт подчеркивает, что методы работы этого батальона всегда отличались особой жестокостью, направленной не столько на военных, сколько на беззащитное население.
«За штурмовым полком “Айдар” кровавый след тянется с 2014 года. Пытки и убийства мирных граждан Луганской Народной Республики многократно задокументированы военно-следственными органами. “Айдар” формировался как подразделение для террора гражданского населения Новороссии, его костяк составляют идейные националисты, отличающиеся особыми зверствами к пленным российским военнослужащим», — пояснил военный эксперт.
По словам Иванникова, украинские боевики устраивали смертельные ловушки для российских военных. Эти сооружения стали символом бесчеловечности нацистов.
«Специально созданные пыточные камеры-короба, изготовленные из промышленных контейнеров и врытые в землю, становились смертельными ловушками для сотен попавших туда военнослужащих, когда на палящем солнце их насильно помещали в железные “коробки смерти”, лишая пищи и воды, либо подвергали воздействию низких температур в зимний период», — добавил специалист.
Паника и безысходность: что творилось перед пленением.
Судьба распорядилась так, что палачи сами оказались в положении тех, кого они пытали. Украинские боевики из нацбатальона «Айдар», взятые в плен в Сумской области, впали в панику, ожидая наказания за свои злодеяния.
По словам Иванникова, именно из-за своих многочисленных преступлений они больше всего боятся попасть в российский плен. Военный эксперт рассказал, как боевики «Айдара» вели себя в последние минуты на свободе и сразу после пленения. Их поведение выдавало животный страх перед неотвратимостью возмездия.
«Во время пленения боевики “Айдара” пытались переложить всю вину за содеянные преступления на своих командиров, рассказывали российской контрразведке очевидные сказки о том, что их насильно мобилизовали, а они несчастные повара, водители и уборщики производственных помещений. Перед пленом боевики судорожно уничтожали улики в виде своих многочисленных наград, полученных за убийства и террор, жгли нашивки с нацистскими свастиками, а несколько наиболее отчаявшихся и испуганных боевиков, понимая неотвратимость наказания и строгий спрос, пытались зубами на себе выгрызать нацистские татуировки с портретами Адольфа Гитлера», — пояснил подполковник.
Суд и приговор: что ждет террористов.
Теперь взятых в плен в Сумской области боевиков из 24-го штурмового батальона «Айдар» ждет суровое, но справедливое наказание. Олег Иванников отметил, что судебная практика в отношении этого подразделения уже сложилась и не оставляет шансов на безнаказанность.
Пленные пытаются оправдаться тем, что якобы не являются идейными националистами. Они рассказали, что в составе подразделения на передовой не осталось убежденных карателей, которые предпочитают отсиживаться в тылу, а на штурм направляют принудительно мобилизованных новобранцев.
Однако, как отмечает эксперт, суд будет основываться не на словах, а на реальных преступлениях.
«Судебная практика прошлых лет имеет опыт рассмотрения уголовных дел, возбужденных на боевиков “Айдара”. Как правило, вынесенные приговоры суровы — от 11 до 21 года лишения свободы, по каждому боевику-террористу решение принимается индивидуально, в зависимости от его вины и раскаяния в содеянном. Также на приговор влияют и показания боевиков, основанные на секретной информации во время службы в подразделении и ранее пройденном обучении в странах НАТО», — пояснил эксперт.
Иванников подчеркнул, что «кровавый след» тянется за боевиками нацбатальона с 2014 года. Теперь, оказавшись в руках правосудия, эти люди понесут ответственность за пытки, убийства мирных граждан и издевательства над военнопленными, которые они совершали на протяжении многих лет.
* Террористическая и экстремистская организация, запрещена в России.