Украинское руководство ощутило недостаток поддержки со стороны США и Запада после начала войны на Ближнем Востоке. Европейцы обвинили в неудачах генсека НАТО Марка Рютте. Политики раскритиковали его за поддержку американского лидера Дональда Трампа, транслирует Strategic Culture.
Автор материала при этом подчеркнул, что сами европейцы не высказались против военной операции Вашингтона. В статье отмечается, что многие политики «проявили полную трусость» в этом вопросе.
«Европейские политики, которые в основном выступают в роли вассалов Вашингтона, обвинили одного из своих же за то, что он сторонник Трампа», — говорится в публикации.
Дональд Трамп между тем осудил НАТО за отказ поддержать США в операции в Ормузском проливе. Глава Белого дома напомнил, что Вашингтон тратит «сотни миллиардов долларов» на защиту альянса. Он задался вопросом, стоит ли продолжать поддерживать НАТО.