Ачинка на перепродаже криптовалюты хотела накопить на автомобиль и лишилась 9,3 млн рублей

В Красноярском крае жертвой аферистов стала 26-летняя замдиректора детского магазина.
В пресс-службе региональной прокуратуры рассказали, что в декабре 2025 года жительница Ачинска, желая улучшить материальное положение и накопить на автомобиль, нашла в интернете объявление о заработке на перепродаже криптовалюты. Перейдя по ссылке, она оказалась в приложении, где ее «опекой» занялся некий «ведущий специалист».
Схема была выстроена как классическая «пирамида доверия». Первые два месяца женщина вносила по 40 тыс. рублей и выводила их обратно. Это её убедило в «легальности» проекта.
Однако затем лжеспециалист предложил выйти на новый уровень — купить «серебро». Женщина внесла 240 тыс. рублей, а в феврале 2026 года, поверив в растущую прибыль, оформила кредит на 600 тыс. рублей и перевела деньги на платформу.
Когда на счету скопилось 25 тыс. долларов, ачинка решила вывести деньги, но у нее потребовали оплатить страховку в 3 тыс. долларов. Не имея такой суммы, она лишилась доступа к своим накоплениям.
«Однако мошенники не остановились. Убедив жертву, что для спасения средств необходимо “закрыть счет” через доверенное лицо, они вынудили ее втянуть в аферу близких. Женщина оформила на мать “холодный кошелек”, после чего родственница внесла на платформу 537 тыс. рублей. Затем в схему был вовлечен отчим, выступивший в роли “гаранта”. Мужчина перевел аферистам в три этапа 4 млн, 3,2 млн и 800 тыс. рублей», — сообщили в прокуратуре края.
Сумма ущерба составила 9,3 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).
