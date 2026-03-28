Определены победители IV городского турнира по лапте в Нижнем Новгороде

Стали известны имена победителей четвертого городского турнира, посвященного игре в лапту. Об этом сообщили в мэрии Нижнего Новгорода.

Соревнования состоялись в городском ресурсном центре «Я — гражданин и патриот!» общеобразовательного учреждения № 156, носящего имя Б. И. Рябцева.

Традиционная русская игра собрала вместе 12 коллективов, представляющих семь округов Нижнего Новгорода. Главный приз завоевала команда школы № 41, расположенной в Канавинском районе.

В рамках турнира участники смогли проявить себя не только в игре в лапту, но и в современных военно-тактических баталиях «лазертаг», а также в навыках точной стрельбы из пневматического оружия. Кроме того, для участников был организован креативный мастер-класс, на котором они учились создавать тематические значки.

