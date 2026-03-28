Экс-депутат Госдумы Ганзя высказалась о запрете «некрошоу» в Новосибирске

В середине апреля в «Новосибирск Экспоцентре» планируют провести выставку «Сибирь — Ритуал 2026», организатором которой выступает компания «Некрополь-Экспо». Это мероприятие вызвало озабоченность местных предпринимателей, которые начали массово обращаться к председателю областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Игорю Салову.
Напомним, что ранее фирма «Некрополь-Экспо» проводила в Новосибирске соревнования по скоростной копке могил под названием «Могильный беспредел» (2021 год), а также конкурсы по подготовке усопших к погребению на московских выставках. Многие новосибирцы беспокоятся, что это шоу может повториться.
Андрей Свиридов выразил опасения, что столица Сибири вновь зазвучит в центральных СМИ как город аморальных событий после апрельской выставки. Он напомнил, что ранее проводились мероприятия, которые вызвали неоднозначную реакцию у общественности: например, гонки на катафалках по центральным улицам города и конкурсы на скорость копки могил.
Игорь Салов отметил, что в сфере ритуальных услуг подобные креативные идеи недопустимы. Спикер считает, что в будущем власти города должны сделать всё от них зависящее в рамках действующего законодательства, чтобы история с «некрошоу» не повторилась.
Председатель новосибирского отделения «ОПОРА РОССИИ» напомнил, что сфера похорон имеет очень много важных аспектов — социальные, этико-моральные, историко-культурные, религиозные.
Экс-депутат Госдумы из Новосибирска Вера Ганзя отметила в разговоре с корреспондентом Om1 Новосибирск, что такие шоу, в первую очередь, должна регулировать мораль граждан.
«Подобные нравственные извращения должна регулировать мораль, а не закон. Ну, а если с моральными устоями и воспитанием в нашей стране большая проблема, значит, остаются только запреты», — констатировала экс-парламентарий.