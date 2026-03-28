До +19, слабый ветер и туман: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 28 марта

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 28 марта будет пасмурной, а по области пройдет дождь. Ночью и по утрам землю окутает туман. А столбики термометров и днем, и ночью постепенно ползут вверх. Подробный прогноз на субботу узнали у специалистов регионального гидрометцентра.
Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.
Согласно прогнозу, 28 марта в донской столице ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не предвидится, однако утром возможен туман. Ветер северной четверти будет дуть со скоростью 5 — 10 м/с. В ночь на 29 марта будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северной четверти сохранит скорость в 5 — 10 метров в секунду.
В Ростовской области в субботу также прогнозируется облачная с прояснениями погода. Днем существенных осадков не ожидается, утром местами возможен туман. Ветер северной четверти составит 5 — 10 м/с. В ночь на воскресенье местами пройдут небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах осядет туман, ветер сохранит северное направление и скорость 5 — 10 метров в секунду.
Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.
Днем 28 марта в Ростове-на-Дону температура воздуха поднимется до +17 — +19 градусов. В ночь на 29 марта столбики термометров опустятся до +8 — +10 градусов.
В Ростовской области дневная температура воздуха в субботу составит от +12 до +17 градусов, а местами потеплеет до +20 градусов. В ночь на воскресенье ожидается от +6 до +11 градусов, по северным районам — до +3 градусов.
Атмосферное давление в течение суток будет находиться в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.