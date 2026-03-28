Остановки по маршруту от аэропорта до вокзалов модернизируют

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук провел совещание по вопросу модернизации остановочных павильонов на маршруте № 1, который соединяет аэропорт, речной и железнодорожный вокзалы. Это один из ключевых транспортных коридоров города, формирующий первое впечатление о Хабаровске у гостей краевой столицы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
— На данный момент демонтированы старые павильоны на 10 остановках. В ближайшее время на их месте будут установлены новые. Хабаровчанам не стоит беспокоиться, поскольку эти работы проводятся в рамках плановых мероприятий, — сообщил Руслан Горлов.
Для остановок выбраны павильоны трех типов — теплые, без отопления и компактные. Выбор зависит от пассажиропотока: там, где он наиболее интенсивный, установят конструкции с элементами обогрева, обеспечивающие комфорт в холодное время года.
Еще до начала традиционного двухмесячника по благоустройству, по поручению мэра, на маршруте № 1 прошел субботник — все остановки были очищены и вымыты. Сергей Кравчук подчеркнул, что обновление павильонов продолжится и дальше, охватывая основные магистрали города:
— Установка новых остановочных павильонов в Хабаровске не терпит отлагательств. Программа будет продолжена вдоль основных магистралей города — как в южном, так и в северном направлениях. Мы стремимся сделать городскую среду максимально удобной и современной для жителей и гостей Хабаровска — на этом внимание акцентирует губернатор Хабаровского края Дмитрий Викторович Демешин. Обновление остановочных павильонов — важная часть этой работы. Я благодарен предпринимательскому сообществу за их готовность участвовать в развитии городской среды, — сказал глава города.