Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Специалистов по эксплуатации БПЛА начали готовить в ТОГУ бесплатно

Программа повышения квалификации открыта для всех категорий слушателей.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Тихоокеанском государственном университете в Хабаровске для всех категорий слушателей стартовала программа повышения квалификации по эксплуатации и обслуживанию беспилотных летательных систем. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», на первый курс записались 46 человек — это учащиеся колледжей и специалисты из разных сфер экономики.

По информации пресс-службы ТОГУ, учебная программа рассчитана на 144 академических часа и включает полный цикл работы с беспилотной техникой — от нормативно-правовой базы эксплуатации дронов, подготовки к полёту и пилотирования до технического обслуживания, диагностики и базового ремонта. И это не только теоретические занятия.

— Практическая подготовка организована с привлечением специалистов, имеющих опыт эксплуатации беспилотных систем в ведомственных структурах. Это позволяет слушателям освоить не только базовые навыки пилотирования, но и реальные подходы к обеспечению надежности и безопасности применения техники, — рассказали в вузе.

Отметим, что запуск образовательного курса напрямую отвечает задачам национального проекта «Беспилотные авиационные системы», который был инициирован президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Инициатива предусматривает формирование новой отрасли экономики и подготовку кадров для неё до 2030 года.

Новая программа не имеет возрастных ограничений, ориентирована именно на эксплуатацию и пилотирование, реализуется на бесплатной основе и охватывает широкий спектр сценариев применения БАС — от гражданских до ведомственных. Такой подход позволяет формировать универсальные компетенции, применимые в различных отраслях.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше