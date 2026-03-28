Специалистов по эксплуатации БПЛА начали готовить в ТОГУ бесплатно

В Тихоокеанском государственном университете в Хабаровске для всех категорий слушателей стартовала программа повышения квалификации по эксплуатации и обслуживанию беспилотных летательных систем. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», на первый курс записались 46 человек — это учащиеся колледжей и специалисты из разных сфер экономики.
По информации пресс-службы ТОГУ, учебная программа рассчитана на 144 академических часа и включает полный цикл работы с беспилотной техникой — от нормативно-правовой базы эксплуатации дронов, подготовки к полёту и пилотирования до технического обслуживания, диагностики и базового ремонта. И это не только теоретические занятия.
— Практическая подготовка организована с привлечением специалистов, имеющих опыт эксплуатации беспилотных систем в ведомственных структурах. Это позволяет слушателям освоить не только базовые навыки пилотирования, но и реальные подходы к обеспечению надежности и безопасности применения техники, — рассказали в вузе.
Отметим, что запуск образовательного курса напрямую отвечает задачам национального проекта «Беспилотные авиационные системы», который был инициирован президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Инициатива предусматривает формирование новой отрасли экономики и подготовку кадров для неё до 2030 года.
Новая программа не имеет возрастных ограничений, ориентирована именно на эксплуатацию и пилотирование, реализуется на бесплатной основе и охватывает широкий спектр сценариев применения БАС — от гражданских до ведомственных. Такой подход позволяет формировать универсальные компетенции, применимые в различных отраслях.