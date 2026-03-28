Народные приметы на 29 марта: чего нельзя делать, чтобы не было беды?

29 марта Церковь чтит Савина Ермопольского, в народном календаре — Савин день. Наши предки считали, что дата категорически не подходит для новых знакомств, расчетов с кредиторами и поедания сладостей. Знали на Руси и другие запреты, несоблюдение которых якобы могло обернуться страшными недугами, нищетой и одиночеством. Расскажем, что можно, а что нельзя делать в Савин день, чтобы избежать неприятностей и обрести счастье.
Народные приметы на 29 марта: что нельзя делать.
В давние времена говорили, что 29 марта не стоит знакомиться с противоположным полом. Такие встречи не сулят ничего хорошего — один лишь обман. Якобы, доверившись симпатичной девушке или привлекательному кавалеру, можно потерять и друзей, и деньги.
Начинать сотрудничество с новыми людьми в Савин день также не следует. Вас могут обвести вокруг пальца, предупреждали старцы на Руси.
Знали наши предки и запреты, связанные с едой. Так, 29 марта не разрешалось пить чай с вареньем, медом и прочими сладостями. Бытовало поверье, что из-за этого человек станет слишком наивным и попадет в лапы мошенников. Замужним женщинам не советовали обильно солить свою пищу, якобы это станет причиной измены супруга. Беременным не рекомендовали пить молоко вечером, чтобы ребенок не родился слабеньким.
Также существовали правила, касающиеся домашних дел. Нежелательно было разводить огонь — к семейным ссорам. Также запрещалось мыть полы, чтобы не «вымыть» из избы деньги.
Если верите в приметы, постарайтесь ни с кем не спорить в Савин день. Любые противоречия могут обернуться ссорой, да такой, что наладить отношения с родственником или другом не удастся долгие годы.
Неудачным называли 29 марта для начала строительства, переезда, трудоустройства. Планы будут разрушены досадными случайностями.
Наконец, в этот день лучше не брать взаймы и не возвращать долги. Нарушившим это предписание в старину сулили безденежье.
Народные приметы на 29 марта: что можно делать.
В Савин день стоит побольше работать, чтобы год прошел удачно, считали наши предки. Ранний подъем был обязательным, впрочем, как и плотный завтрак. А тем, кто пропускает первый прием пищи, в давние времена обещали всевозможные хвори.
29 марта на Руси люди больше обычного старались помогать окружающим. Они верили, что все добро вернется сторицей. Особое внимание они уделяли одиноким старикам, живущим по соседству.
Хозяюшки в этот день пекли сдобные булочки, придавая тесту форму птиц. Их делали с запасом, чтобы досталось не только домочадцам, но о ребятишкам в округе. Делились свежей выпечкой и с нищими у храмов.
Дата отлично подходит для того, чтобы избавиться от вредных привычек или начать откладывать деньги на какое-то важное приобретение.
Можно сходить в баню, привести в порядок легкие вещи, завести домашних животных, попросить совета у мудрых людей, подумать о планах на ближайший месяц.
Разрешается заниматься рукоделием, а вот пересаживать растения не стоит — будут чахнуть.
В ночь на 29 марта снятся вещие сны. Они расскажут о том, как избежать беды. Нужно запомнить детали увиденного, но говорить о них кому-либо не стоит. Во всяком случае, так считали наши пращуры.
Народные приметы о погоде на 29 марта.
Если высоко в небе плывут облака, погода будет хорошей. В ближайшее время станет еще теплее.
Светит солнце — к жаркому лету и хорошему урожаю овощей.
За окном пасмурно? Весна затянется, а июнь окажется прохладным.
Если в ночном небе звезд не видно, завтра пойдет дождь.
Туман на Руси называли предвестником потепления.
Именинники 29 марта.
В этот день именины отмечают Александр, Иван, Павел, Савин, Трофим. Также нужно поздравить Дениса, Емельяна и Юлиана.