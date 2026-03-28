Народные приметы на 29 марта: чего нельзя делать, чтобы не было беды?

29 марта Церковь чтит Савина Ермопольского, в народном календаре — Савин день. Наши предки считали, что дата категорически не подходит для новых знакомств, расчетов с кредиторами и поедания сладостей. Знали на Руси и другие запреты, несоблюдение которых якобы могло обернуться страшными недугами, нищетой и одиночеством. Расскажем, что можно, а что нельзя делать в Савин день, чтобы избежать неприятностей и обрести счастье.