9-часовую опасность БПЛА отменили в Волгоградской области

В Волгоградской области отменена угроза атак БПЛА утром 28 марта. Режим беспилотной опасности был введен вечером 27 марта. Он действовал около 9 часов.
Также в регионе в 4−27 ч. была объявлена ракетная опасность. Через час ее отменили.
На это время аэропорт Волгограда закрывался на прием и выпуск самолетов. На расписании эти меры безопасности не отразились.
