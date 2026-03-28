В МВД советуют при переходе по подозрительной ссылке включить авиарежим

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. МВД России советует включить на мобильном устройстве авиарежим, воздержаться от ввода персональных данных и проверить гаджет с помощью антивируса в случае перехода по подозрительной ссылке или загрузки вредоносного программного обеспечения.
«В случае осуществления перехода по подозрительной ссылке или загрузки программного обеспечения сомнительного происхождения на мобильное устройство необходимо включить “режим полета” (авиарежим) на мобильном устройстве», — сообщили ТАСС в пресс-центре МВД в ответ на соответствующий запрос агентства. Там пояснили, что такие меры гарантируют отключение сетевого взаимодействия (Wi-Fi, мобильный интернет). Это позволит прервать процесс загрузки дополнительных вредоносных модулей и предотвратить дальнейшее взаимодействие устройства с командно-управляющим сервером злоумышленников.
Также в случае подозрения на заражение устройства в МВД советуют воздержаться от ввода любых персональных данных, реквизитов банковских карт, кодов авторизации и паролей на открывшихся веб-ресурсах и проверить файловую систему устройства антивирусным программным обеспечением с актуализированными базами данных. «Произвести замену паролей и ключей доступа для всех критически важных сервисов, включая электронную почту, приложения дистанционного банковского обслуживания, портала государственных услуг, социальных сетей и маркетплейсов», — посоветовали в МВД для обеспечения безопасности гаджета от мошенничества.
Кроме того, в МВД рекомендуют проверить входящие/ исходящие СМС-сообщения, поступившие в период предполагаемой активности вредоносных программ. «При выявлении сообщений, содержащих одноразовые коды верификации, подтверждение транзакций, проверить существующие учетные записи на наличие несанкционированного доступа (неизвестное устройство, не домашний регион входа в личный кабинет, замена электронной почты)», — сказали в ведомстве.
При подтверждении фактов несанкционированного доступа необходимо незамедлительно выполнить принудительный выход из всех активных сессий приложений, произвести замену учетных данных (паролей, PIN-кодов) с использованием другого устройства, советуют в МВД.
Вредоносное программное обеспечение позволяет аферистам собирать данные о модели устройства, версии операционной системы, используемых абонентских номерах. Кроме того, они могут узнать информацию о СМС-сообщениях, контактах, журнале входящих и исходящих соединений в режиме реального времени, сведения о геолокации, а также получить возможность удаленно управлять мобильным устройством.