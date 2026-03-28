В МВД советуют при переходе по подозрительной ссылке включить авиарежим

Также в случае подозрения на заражение устройства в МВД советуют воздержаться от ввода любых персональных данных, реквизитов банковских карт, кодов авторизации и паролей на открывшихся веб-ресурсах и проверить файловую систему устройства антивирусным программным обеспечением с актуализированными базами данных. «Произвести замену паролей и ключей доступа для всех критически важных сервисов, включая электронную почту, приложения дистанционного банковского обслуживания, портала государственных услуг, социальных сетей и маркетплейсов», — посоветовали в МВД для обеспечения безопасности гаджета от мошенничества.