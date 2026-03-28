В России будут проводить консультирование по мотивации на рождение детей

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Второй этап диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья у женщин включает индивидуальное консультирование, в том числе по вопросам мотивации на рождение детей. Такая информация содержится в методических рекомендациях Минздрава РФ по проведению репродуктивной диспансеризации, с которыми ознакомился ТАСС.
«Второй этап диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья у женщин включает следующие медицинские услуги: прием врача-акушера-гинеколога повторный, который включает: индивидуальное консультирование по вопросам репродуктивного здоровья, репродуктивных установок и мотивации на рождение детей; гинекологический осмотр при необходимости в зависимости от выявленного заболевания; установление диагноза; определение группы здоровья; определение группы диспансерного наблюдения», — говорится в документе.
Из рекомендаций также следует, что при наличии показаний на дополнительное обследование, не входящее в объем диспансеризации, в том числе направление на осмотр врача-онколога, может быть выдано направление.
При этом при выявлении у женщин инфекций, передаваемых половым путем, заболеваний органов репродуктивной системы или молочных желез дальнейшее наблюдение и лечение осуществляется в соответствии с порядками оказания медицинской помощи.
Ранее ТАСС писал о том, что Минздрав утвердил документ, из которого следует, что женщин, не планирующих ребенка, направят на консультацию медицинского психолога.