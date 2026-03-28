Россияне назвали желаемый размер пенсии

Рейтинг мегаполисов с максимальными пожеланиями к размеру пенсии по-прежнему возглавляет Москва: жители столицы хотели бы получать 57 900 рублей в месяц, что на 10% выше показателя прошлого октября. Санкт-Петербург на втором месте — здесь достойной считают пенсию в 57 600 рублей (+11% за полгода). На третьем месте Хабаровск — 55 400 рублей (+11%). В топ-5 вошли Краснодар 54 900 рублей (+13%), Владивосток и Красноярск (по 54 500 рублей, +10% и 11% соответственно).