Не только коды и пароли: Россиянам перечислили данные, которые нельзя сообщать незнакомцам

Россиянам не стоит сообщать незнакомцам по телефону не только пароли и коды из СМС или пуш-уведомлений, но и ряд других сведений. Об этом напомнила эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.
Пожарская предупредила, что нельзя диктовать собеседнику данные документов, которые удостоверяют вашу личность. Это паспорт, водительское удостоверение, СНИЛС, ИНН. Также не стоит называть ФИО и номер телефона.
Кроме того, аферисты могут попытаться узнать финансовую информацию. Нельзя сообщать никакие данные, связанные с банковской картой, сказала она РИА Новости. Помимо прочего стоит хранить в секрете от посторонних точное место нахождения по геолокации.
