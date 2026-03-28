Звезда «Барселоны» получил травму за сборную и пропустит ¼ Лиги чемпионов

Диагноз футболиста — повреждение подколенного сухожилия. Ориентировочный срок восстановления — пять недель. Таким образом, 29-летний бразилец пропустит четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико», запланированные на 8 и 14 апреля.
Встреча завершилась поражением бразильцев — 1:2. У победителей отличились Килиан Мбаппе и Уго Экитике. Единственный гол бразильцев забил защитник «Ювентуса» Бремер.
Ранее полузащитник «Галатасарая» Ноа Ланг получил серьёзную травму большого пальца руки в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». В концовке второго тайма Ланг боролся за мяч и в процессе столкнулся с элементами металлического ограждения на стадионе. В результате палец оказался зажат. После игры спортсмен перенёс операцию, врачи пришили ему фалангу.
