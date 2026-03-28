Звезда «Барселоны» получил травму за сборную и пропустит ¼ Лиги чемпионов

Ранее полузащитник «Галатасарая» Ноа Ланг получил серьёзную травму большого пальца руки в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». В концовке второго тайма Ланг боролся за мяч и в процессе столкнулся с элементами металлического ограждения на стадионе. В результате палец оказался зажат. После игры спортсмен перенёс операцию, врачи пришили ему фалангу.