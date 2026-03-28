Почти сутки ожидания: пассажиры из Челябинска не могут вылететь в Египет

Почти на сутки задерживается вылет из Челябинска в Шарм-эль-Шейх. Информация об этом появилась на онлайн-табло международного аэропорта имени Игоря Курчатова.
Речь идет о рейсе FV 5961 авиакомпании «Россия». Самолет должен был отправиться 27 марта в 18:20, однако теперь расчетное время вылета — 17:00 28 марта. Регистрацию на рейс откроют 28 марта в 14:00, а посадку на борт планируют начать в 16:20.
27 марта самолет с туристами из Египта не добрался до Челябинска. Рейс Шарм-эль-Шейх — Челябинск авиакомпании «Россия» экстренно сел в Оренбурге из-за технической проблемы.
По данным онлайн-табло, других сбоев в расписании аэропорта на данный момент нет.