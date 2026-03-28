Эксперт Малюжинская: заболеваемость сахарным диабетом 1-го типа у детей растет

ВОЛГОГРАД, 28 марта. /ТАСС/. Заболеваемость сахарным диабетом (СД) 1-го типа у детей и подростков в России растет на 3% ежегодно. За последние пять лет распространенность диабета этого типа увеличилась почти на 16%, сообщила ТАСС завкафедрой детских болезней педиатрического факультета Волгоградского медицинского университета (ВолгГМУ), профессор Наталья Малюжинская.
«На территории России в последние годы наблюдается увеличение числа больных с СД 1-го типа. Ежегодный прирост распространенности СД 1-го типа у детей составил 3,14%. Распространенность СД 1-го типа у детей возросла за последние 5 лет на 15,79%», — сказала Малюжинская.
Она отметила, что в Волгоградской области общая заболеваемость сахарным диабетом 1-го типа за год возросла на 5% — с 220,8 до 232,7 на 100 тыс. детей, а первичная заболеваемость выросла на 21% — с 26,5 до 32,3 на 100 тыс. детей. При этом у 30% детей в регионе с сахарным диабетом со стажем заболевания более трех лет диагностированы диабетические осложнения.
«В России проживает около 336 тыс. больных СД 1-го типа, из них более 65 тыс. детей. Во всем мире наблюдается прогрессирующий рост. В 2025 году в мире насчитывалось около 9,5 млн человек с сахарным диабетом 1-го типа: из них 19% моложе 20 лет. Каждый третий больной с сахарным диабетом 1-го типа умирает преждевременно», — добавила Малюжинская.
По словам врача, к 2040 году прогнозируется увеличение общего числа случаев до 13,5−17,4 млн (на 42 83% больше, чем в 2025 году). В России к 2040 году ожидается рост числа заболевших диабетом этого типа в 2,5 раза.