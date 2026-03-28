Потрите нос на удачу. Зачем туристов в регионах встречают зайцы и медведи

Рядом с храмами и музеями в старинных русских городах всё чаще размещают небольшую городскую скульптуру, символ. Серии бронзовых фигурок становятся визитками туристических мест, их любят гости и местные жители. Nn.aif.ru напоминает, какие миниатюры где искать, и обсуждает с экспертами, нужен ли новодел историческим поселениям.
Считаем гусей в Арзамасе.
В старинный Арзамас Нижегородской области теперь можно приехать по современной скоростной трассе, чтобы… посчитать гусей. По всему городу можно встретить жанровые скульптуры, отсылающие к истории местной породы, выведенной в XVII веке. Арзамасские гуси отличались большими размерами, белоснежным опереньем, были голубоглазы, крайне выносливы и драчливы. За последнее качество их даже специально покупали для птичьих боёв.
Крупных и крепких гусей на продажу из Арзамаса гнали своим ходом. Однако от долгой дороги лапы у птиц стирались. Арзамасцы нашли выход: перед путешествием гусей прогоняли по расплавленной смоле, а затем по мелкому песку. Таких птиц называли «подкованными». До места продажи гуси часто доходили истощёнными. Но их быстро откармливали и продавали только живыми.
В XIX веке арзамасские гуси стали излюбленным блюдом в благородных домах Санкт-Петербурга. Зажаренных птиц с корочкой подавали на встречах литературного общества «Арзамас», куда входили Пушкин, Вяземский, Жуковский.
К сожалению, сейчас порода арзамасского гуся утрачена. Но память о ней хранят.
Так, сегодня на улице Карла Маркса и на Литературном перекрёстке можно найти сразу 14 фигур гусей. Они отличаются положением лап и головы. Арзамасские гуси были достаточно крупными, но скульптуры ещё больше, зато рядом с фигурками можно фотографироваться.
А в 2025 году по Арзамасу по задумке инициативных граждан от исторического центра до современного района расселились три миниатюрные латунные фигурки гусей. Суть туристического квеста — найти их всех. На смотровой площадке за Воскресенским собором стоит Гусь-путешественник, на Литературном перекрёстке на клумбе сидит Гусь-читатель. Около пруда в Парке культуры и отдыха имени Гайдара на пирсе туристов ждёт Гусыня-малышка — птичка с бантиком на голове и мишкой в крыльях.
Туристы любят фотографироваться с фигурками и прикасаться к ним на удачу. А для местных жителей арт-объекты стали частью городского ландшафта.
Ходим по грибы в Рязани.
Многие из тех, кто даже ни разу не бывал в Рязани, знают, что там «грибы с глазами». По легенде, выражение пошло со времён монголо-татарского ига: грибы предупреждали рязанцев о приближении врага. Да-да. в приграничных районах местным жителям запретили собирать грибы, а если дозорные замечали поломанные, потоптанные грибы, сразу становилось понятно: чужаки близко.
Теперь именно грибы стали символами Рязани. В поисках небольших скульптур глазастых грибов можно пройти весь город. Первая композиция появилась в 2013 году в парке у областной филармонии. Это была большая скульптура папы-гриба с двумя детьми-грибочками. А дальше грибы стали расти в разных уголках Рязани. Как рассказывали авторы, внутри фигурки грибов пустые — слой металла не толще 5 мм. Каждую из скульптур предусмотрительно отливали в двух экземплярах: если какой-то гриб исчезнет, его смогут быстро заменить. Правда, не слишком рассчитывая на сознательность ценителей грибов, власти подстраховались: на фигурки даже ночью направлены видеокамеры, способные распознавать лица хулиганов, если те покусятся на скульптуры.
Каждый из грибочков изображает какую-то из категорий жителей Рязани. На площади Ленина, в сквере перед Торговыми рядами, расположился гриб-коробейник, торгующий местными лакомствами. На улице Почтовой (это рязанский Арбат) стоит фигурка гриба-косопуза, символизирующая рязанца-плотника с топором за поясом. На Лыбедском бульваре расположились лисички-скейтбордисты. Перед библиотекой имени Есенина можно увидеть фигурку мудреца. На Театральной площади перед фонтаном поселились влюблённые — парочка укрывается изящным зонтиком-листиком. В сквере около Политехнического института на улице Ленина стоят фигурки грибов, изображающих профессора и его студентов. На парапете лестницы перед Дворцом детского творчества сидит гриб-пионер, держащий в руках модель самолёта. На площади Победы расположилась грибная капелла — опята-музыканты поют хором. И так далее…
Туристы охотно приезжают в Рязань «по грибы», ведь поиск симпатичных скульптурок превращает прогулку по городу в увлекательный квест. Сегодня в Рязани 15 грибных точек, не исключено, что станет больше.
Ищем медвежьи следы в Ярославле.
Для жителей и гостей Ярославля медведь уже стал туристическим символом. В 2024 году в городе запустили особый проект «Медведики» — арт-объекты в виде маленьких очаровательных мишек. Скульптуры начали устанавливать в центре рядом со знаковыми местами. Так, у «Нулевого километра Золотого кольца» расположился медведик-купец, рядом с Волковским театром — медведик-актёр. У планетария можно увидеть медведицу-космонарыню, а в Юбилейном парке — рабочего.
Для полной коллекции фото из путешествия надо найти 15 арт-объектов. «Решили отойти от понятия грозного серьёзного медведя, но при этом сохранили его вид, стать и могучую силу», — говорит создатель проекта Данила Грибов.
Кроме миниатюр, на центральных улицах города есть большие скульптуры медведей с навигационными панелями. Дорогу гостям показывает символ Ярославля.
Встречаем суздальчат.
В Суздале Владимирской области есть свои хранитеди — шесть миниатюрных бронзовых суздальчат, каждый из которых воплощает образ местного жителя. Герои заняты делом: среди них — рыболов и ткачиха, огородница и резчик по дереву, финансист и бабушка с огурцами.
Идея поселить таких персонажей на улицах города принадлежит министру культуры Владимирской области Ольге Деминой, а воплотил её в жизнь скульптор Виталий Цагареишвили.
Серию фигурок иногда называют «суздальскими хомлинами» — по аналогии со сказочными скульптурами в Калининграде. Чтобы статуэтки выглядели гармонично на фоне старинного города, автор покрывает их патиной, создающей эффект благородной старины.
Сказочная семья «прописалась» в центре Суздаля в 2023 году. Если вы решите их искать, лучше начать от Суздальского кремля. Рыбачок Емеля со щукой ждёт путников на мосту через Каменку по пути к Музею деревянного зодчества. Фигурка спряталась на балке под мостом. Маму Марью-искусницу можно найти у Успенской церкви, напротив Каланчи с лоскутным шитьём. Дедушка-резчик стоит на большом камне за Торговыми рядами. Увы, его часто пытаются умыкнуть. Настенька в кокошнике и с котёнком в руках стоит рядом с дедушкой. Бабушка с огурцами расположилась в конце Торговых рядов — как в Суздале без огурца? Отец-финансист сидит на скамейке перед отделением банка с десятирублёвой монетой в руке.
Вот такие бронзовые хозяева ждут гостей в старинных русских городах, добавляя историческим местам очарования.
Повод вернуться.
Организатор путешествий Анна Вингурт (Нижний Новгород):
— Маленькие фигурки-приманки дают городам большое количество возвратных туристов. Например, люди садятся в машину и едут в Кострому, чтобы найти всех зайцев. Берут специальную карту, объезжают все точки и фотографируют скульптуры для соцсетей. Потом отправляются в Ярославль собирать медведиков. Отличный квест.
По сути, многие ранее бывали и в Костроме, и в Ярославле с теми же историческими автобусными экскурсиями. Но сейчас у людей появился новый повод вернуться…
Отличный маркетинговый ход — фигурки арзамасских гусей. Причём туристам неважно, что сегодня птицу такой породы не отведать в местных ресторанах. Главное — интересная история и её визуализация.
В наши непростые времена туристы в принципе больше стремятся к развлечениям, нежели к познаниям, поэтому различные арт-объекты отлично заходят.
Компетентно.
Архитектор-дизайнер Дарья Чистякова (Нижний Новгород):
— На мой взгляд, арт-объекты уместны в любой общественной зоне города. Они оживляют городской ландшафт и улучшают экономические показатели локации. Условно, на улицах, где есть различные фигурки, больше проходимость, а значит, выше доходы у кафе и магазинов.
Арт-объекты ни в коем случае не засоряют городское пространство. Это, скорее, делают нелепые рекламные щиты, за которыми не видно старинных зданий и ландшафтов.
Другое дело, что такие скульптуры должны иметь определённую художественную ценность и изготовляться из качественных материалов. Арт-объекты должны украшать действительность, а не пугать людей, как Алёнка из Нововоронежа.
Кстати, сейчас во всём мире актуальны контактные арт-объекты, которые меняются при помощи датчиков движения, света, звука. Видимо, это следующий этап…