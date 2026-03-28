Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГД перечислили полномочия консьержа в многоквартирном доме

Консьерж не имеет права проверять документы, применять силу и выносить вещи из подъезда, отметил первый зампред комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Консьерж в многоквартирном доме не имеет права проверять документы, применять силу и выносить вещи из подъезда. Его полномочия строго ограничиваются должностной инструкцией, которую утверждают собственники дома, рассказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР).

«Что консьерж делать не имеет права: он не может требовать паспорт и проверять документы, удостоверяющие личность. Применять силу, задерживать или обыскивать людей. Консьерж не имеет права выписывать квитанции или налагать какие-либо штрафы. Самостоятельно выносить вещи из подъезда, например, санки, коляски, велосипеды. Это может быть квалифицировано как самоуправство. Он может лишь уведомить жильца о нарушении и сообщить о нем в УК или пожарный надзор», — пояснил депутат.

По словам Кошелева, консьерж имеет право ограничивать вход посторонним лицам и спрашивать, к кому они идут, но делает это он только при решении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о пропускном режиме. Также при агрессивном поведении посетителя или нарушении им закона, консьерж обязан сообщить об этом в правоохранительные органы.

Кроме того, консьерж вправе делать замечания жильцам о шуме в ночное время и требовать от них соблюдать правила пожарной безопасности. Также он может запрашивать у жильцов информацию о посетителях — то делается для составления списка лиц, которые могут проходить без дополнительного согласования.

Депутат объяснил, что источниками полномочий консьержа являются решение общего собрания собственников, которое вводит должность консьержа и утверждает перечень его обязанностей и размер оплаты его услуг, утвержденная собранием должностная инструкция, где подробно прописано, что конкретный консьерж имеет право делать, а что — нет, и трудовой договор, заключенный между консьержем и работодателем (УК, ТСЖ или сам совет дома, если консьержи наняты напрямую).

«Без этих документов консьерж — просто человек, сидящий в холле, и его требования не имеют никакой юридической силы», — подчеркнул Кошелев.

