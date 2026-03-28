Зачем туристов в регионах встречают зайцы и медведи

Сказочная семья «прописалась» в центре Суздаля в 2023 году. Если вы решите их искать, лучше начать от Суздальского кремля. Рыбачок Емеля со щукой ждёт путников на мосту через Каменку по пути к Музею деревянного зодчества. Фигурка спряталась на балке под мостом. Маму Марью-искусницу можно найти у Успенской церкви, напротив Каланчи с лоскутным шитьём. Дедушка-резчик стоит на большом камне за Торговыми рядами. Увы, его часто пытаются умыкнуть. Настенька в кокошнике и с котёнком в руках стоит рядом с дедушкой. Бабушка с огурцами расположилась в конце Торговых рядов — как в Суздале без огурца? Отец-финансист сидит на скамейке перед отделением банка с десятирублёвой монетой в руке.