В семи регионах РФ мигрантам предлагают зарплату в размере 200 тысяч рублей

В семи российских регионах трудовым мигрантам предлагается зарплата в размере 200 тысяч рублей.
Больше всего таких вакансий представлено в Красноярском крае и Магаданской области, пишет ТАСС со ссылкой на данные Минтруда.
«Уточненные сведения о рабочих местах, на которые предполагается привлечение иностранных работников в 2026 году в Красноярский край: инженер — 200 тысяч рублей, производитель работ (прораб) — 230 тысяч рублей, начальник склада — 230 тысяч рублей, начальник участка — 250 тысяч рублей», — сообщили в министерстве.
В Магаданской области трудовые мигранты могут получать 200 тысяч рублей ежемесячно на должности горнорабочего на геологических работах, геолога, слесаря по обслуживанию буровых и электрогазосварщика.
Также главный геодезист в Амурской области сможет зарабатывать 200 тысяч рублей, директор департамента в Москве — 230 тысяч рублей, руководитель кружка в Татарстане — 220 тысяч рублей, а вице-руководитель кружка в республике — 250 тысяч рублей.