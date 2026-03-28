Матч воронежского «Факела» рассудит питерский рефери

Главным арбитром матча 26-го тура Первой лиги по футболу между воронежским «Факелом» и «КАМАЗом» из Набережных Челнов назначен рефери из Санкт-Петербурга Михаил Плиско.
В качестве его помощников выступят Арсений Новиков из Подольска и Артур Тиракьянц из Ростова-на-Дону.
Напомним, что стартовый свисток прозвучит сегодня, 28 марта, на стадионе «Факел» в 18 часов.
На сегодняшний день «огнеопасные» с 52 баллами в активе возглавляют турнирную таблицу подэлитного дивизиона, а «КАМАЗ» замыкает пятёрку лучших команд турнира, имея 37 очков.