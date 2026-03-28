Росавиация ввела ограничения в аэропортах Бугульмы, Казани, Нижнекамска и Уфы

Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропортах Бугульмы, Казани, Нижнекамска и Уфы. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале федерального агентства.
Как следует из заявления, ограничения введены утром в субботу, 28 марта. Примерно в 5:29 по московскому времени. Отмечается, что меры обусловлены необходимостью обеспечить безопасность пассажиров и воздушных судов.
«Аэропорты Бугульмы, Казани, Нижнекамска (“Бегишево”), Оренбурга, Самары (“Курумоч”) и Уфы, введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Напомним, с ограничениями также столкнулись и другие аэропорты. В том числе Орска, Уфы и Самары. Суммарно рейсы не принимают и не отправляют 15 воздушных гаваней по всей России. Все произошло утром в субботу, 28 марта.