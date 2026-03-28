РСТ оценил спрос на отдых в Анапе на фоне открытия пляжей

Президент РСТ подчеркнул, что для Анапы туризм — основа экономики: «В отрасли занято около 30 тысяч человек, с учетом смежных направлений — до 180 тысяч при населении около 220 тысяч». Фактически это вопрос занятости и устойчивости всей городской экономики.2025 год, по его словам, был для бизнеса крайне тяжелым: спрос упал почти на 70%, загрузка средств размещения даже в пик сезона не превышала 46%, отрасль закончила год с убытками, а накопленная «подушка безопасности» была полностью исчерпана. Поэтому возвращение Анапы к полноценной работе, отметил он, — это «вопрос сохранения курорта с 160-летней историей».