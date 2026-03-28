РСТ оценил спрос на отдых в Анапе на фоне открытия пляжей

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) фиксируют восстановление спроса на отдых в Анапе: по сравнению с прошлым годом он вырос на 25%, хотя все еще остается на 30% ниже уровня сезона 2024 года до загрязнения мазутом. Об этом РБК сообщил президент РСТ Илья Уманский.
В пресс-службе туроператора «Алеан» (входит в РСТ) сообщили РБК, что число летних бронирований увеличилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, причем спрос начал расти еще в конце осени и зимой.
Уманский назвал важным решением открытие пляжей Анапы к 1 июня 2026 года. По его словам, для туристического рынка это «долгожданная новость», поскольку курорт является одним из ключевых в России. В 2024 году Анапа приняла 4,6 млн туристов, здесь работают 830 коллективных средств размещения и 59 санаториев, где ежегодно проходили лечение около 500 тыс. человек, рассказал он. Особое значение курорт имеет для детского отдыха: до катастрофы здесь ежегодно отдыхали около 100 тыс. детей, а единовременная вместимость 26 детских организаций составляет 22,5 тыс. мест.
Президент РСТ подчеркнул, что для Анапы туризм — основа экономики: «В отрасли занято около 30 тысяч человек, с учетом смежных направлений — до 180 тысяч при населении около 220 тысяч». Фактически это вопрос занятости и устойчивости всей городской экономики.2025 год, по его словам, был для бизнеса крайне тяжелым: спрос упал почти на 70%, загрузка средств размещения даже в пик сезона не превышала 46%, отрасль закончила год с убытками, а накопленная «подушка безопасности» была полностью исчерпана. Поэтому возвращение Анапы к полноценной работе, отметил он, — это «вопрос сохранения курорта с 160-летней историей».
В РСТ рассчитывают, что в сезоне 2026 года Анапа вернет стабильную загрузку объектов размещения, санаторного и детского отдыха. В «Алеане» добавили, что большинство туристов, купивших туры на лето, — это те, кто отдыхал в Анапе в 2025 году и остался доволен сервисом отелей и инфраструктурой.
Наибольшим спросом, по данным туроператора, пользуются туры на июль-август. Средняя продолжительность отдыха составляет 7−10 дней. Стоимость проживания в отеле по системе «все включено» на семью из двух взрослых с ребенком в июне составляет 122 тыс. рублей на 10 дней, в июле — 180 тыс. рублей.
Эксперты не прогнозируют, что число туристов в Анапе в этом сезоне «зашкалит»: спрос остается ниже уровня 2024 года, а восстановление идет постепенно. При этом раннее бронирование уже дает возможность зафиксировать цены, и туры на лето можно приобрести за несколько месяцев до отдыха, отметили в РСТ.
РБК обратился за комменатреим к ведущим туроператорам.
Вице-премьер Виталий Савельев ранее в марте заявил, что на пляжах Анапы убрали 90% мазута, их могут открыть к 1 июня. «Последние тесты Роспотребнадзора подтвердили безопасность восьми галечных пляжей. Территория от села Большой Утриж до Высокого Берега официально исключена из зоны ЧС», — сообщил вице-премьер.
Ранее Роспотребнадзор признал пляжи Анапы и Темрюкского района непригодными для купания. Из-за этого турпоток в Анапе упал на 70%. В сентябре 2025 года у берегов Анапы и Темрюкского района полностью завершили работы по очистке морского дна от осевшего мазута. При этом в середине февраля на береговой линии в Анапе обнаружили старые выбросы нефтепродуктов и осевший мазут, когда море размыло песок. Загрязнения убрали.
Оставайтесь на связи с РБК в Mах.