Первый в этом году случай укуса клеща в Иркутской области выявили 23 марта

В Иркутской области первый случай укуса клеща выявили 23 марта. В прошлом году это случилось раньше — 19 марта. Об этом рассказал главный специалист — эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Николай Усовик.
«Наибольшая активность клещей начинается в первой декаде апреля, а её пик приходится на конец мая — начало июня, — отметил Николай Усовик. — Что касается противоклещевой обработки, пока она не проводится — погода не позволяет этого сделать».
Эксперт добавил, что пару лет назад клещи начинали кусать людей уже в начале марта. Чаще всего это случалось в Шелеховском, Черемховском, Усольском районах и в Ангарском городском округе.
В 2026 году первый укус тоже случился в Шелеховском районе — там пострадали два человека. Ещё по одному случаю было в Ольхинском и Слюдянском районах. Среди укушенных оказался один ребёнок. Для сравнения, в конце марта 2025 года с жалобами на укусы клещей обратились уже 16 человек, включая троих детей.
В этом году у одного человека сняли клеща, который оказался заражён анаплазмозом. Но самая опасная болезнь, которую переносят кровососы, — это энцефалит. Чтобы от него уберечься, обязательно нужно делать прививку.