Болезнь нападает! Что может разгневать святого Патрика 30 марта 2026 года

Патрикий (при рождении — Суккат) родился около 383 года в Британии в христианской семье. В 16 лет он был захвачен ирландскими пиратами вместе с тысячами других британцев и продан в рабство. Ему поручили охранять стада в горах. В одиночестве и неволе он открыт для себя веру и начал молиться. Через шесть лет плена Патрикий однажды ночью услышал голос: «Ты хорошо поступил, что постился и молился. Бог услышал твою молитву. Теперь ступай, вернись в свою отчизну: для тебя приготовлен корабль!». Юноша совершил побег, прошёл наугад больше 320 километров, достиг порта и сел на корабль языческих торговцев.