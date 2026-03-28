Болезнь нападает! Что может разгневать святого Патрика 30 марта 2026 года

День памяти святителя Патрикия отмечается в Русской православной церкви 30 марта (17 марта по старому стилю). Подробнее о том, какие правила стоит соблюдать в этот день, чтобы не согрешить, читайте в материале сайта perm.aif.ru.
Когда день святого Патрика в 2026 году?
Святой Патрикий, просветитель Ирландии, был включён в православный месяцеслов 9 марта 2017 года решением Священного Синода Русской Православной церкви — в числе 15 древних святых, существовавших в странах Центральной и Западной Европы до 1054 года.
Если католики и протестанты отмечают День святого Патрика 17 марта, то Русская Православная церковь — 30 марта. Разница в дате объясняется расхождением юлианского и григорианского календарей.
В 2026 году дата празднования в России выпадает на понедельник 6-й недели Великого поста.
Кто такой Святой Патрик?
Патрикий (при рождении — Суккат) родился около 383 года в Британии в христианской семье. В 16 лет он был захвачен ирландскими пиратами вместе с тысячами других британцев и продан в рабство. Ему поручили охранять стада в горах. В одиночестве и неволе он открыт для себя веру и начал молиться. Через шесть лет плена Патрикий однажды ночью услышал голос: «Ты хорошо поступил, что постился и молился. Бог услышал твою молитву. Теперь ступай, вернись в свою отчизну: для тебя приготовлен корабль!». Юноша совершил побег, прошёл наугад больше 320 километров, достиг порта и сел на корабль языческих торговцев.
На родине его ждало ещё одно видение: перед ним предстал некий небесный муж по имени Викторий и показал пачку писем. Он открыл первое и прочитал: «Глас Ирландии! Святой отрок, мы молим тебя вновь прийти и ходить среди нас». Патрикию послышались тогда голоса людей из леса, где он провёл годы своего плена. Он отправился в Галлию, принял монашество и рукоположение. В 432 году Патрика отправили миссионером в Ирландию — в страну, которую он знал как никто другой.
Почти тридцать лет он крестил Ирландию: по некоторым данным, обратил в новую веру 120 тысяч ирландцев и открыл от 300 до 600 церквей. Тайну Троицы объяснял через трилистник клевера — с тех пор это символ Ирландии. Написал «Исповедь» и «Послание к Коротикусу» на латинском языке, считается также основоположником ирландской письменной литературы. Скончался 17 марта 461 года в мире, сопровождаемый гимнами небесных воинств. По преданию, его тело положили на повозку, которую влекли два диких быка. Они остановились в некоем месте, которое было названо впоследствии Даун-Патрик. Там ему и вырыли могилу.
Что ещё известно о святом Патрике: интересные факты.
— Святой Патрик — один из первых писателей Ирландии. Как автор «Исповеди», считается родоначальником ирландской литературы;
— Зелёный цвет — изначально не ирландский. Традиционным цветом Патрика изначально считался синий. Зелёный стал символом лишь в XVIII веке — как политический жест ирландских националистов;
— Змеи — не буквально. Предание гласит, что Патрикий изгнал из Ирландии всех змей. Но учёные доказали, что змей в Ирландии никогда и не было. «Змеи» в этой легенде — символ языческих культов, изгнанных проповедью святого.
Что за праздник День святого Патрика?
В православной традиции 30 марта — день молитвы и поминовения, особенно во время строгого поста и особого духовного сосредоточения. Посещение храма, чтение жития святого, молитва о просвещении — главные традиции дня.
В западной традиции — шумный народный праздник с парадами, зелёными нарядами и трилистниками. Традиция ношения зелёного — самая молодая: она возникла в XVIII веке в Ирландии как политический жест. Парады же стали традицией в США — крупнейший проходит в Нью-Йорке с 1762 года. В России первый официальный парад на День святого Патрика прошёл в 1992 году в Москве.
Главный символ праздника — трилистник клевера. Сам Патрикий использовал его, объясняя ирландским язычникам тайну Святой Троицы: три листа — и один стебель. По традиции, трилистник кладут в бокал с напитком, выпивают, а сам лист выбрасывают через левое плечо на счастье.
Что можно делать в День святого Патрика 30 марта 2026 года.
— Посетить храм и помолиться. Молитва к Патрикию — о просвещении, миссионерском духе и стойкости в вере;
— Прочитать «Щит Святого Патрика». Это древняя молитва-гимн, составленная самим Патрикием. По преданию, она обращала убийц, посланных за святым, в оленей;
— Прочитать «Исповедь» Патрикия. Небольшой текст, написанный самим святым. Один из самых личных и пронзительных документов раннего христианства — рассказ человека, прошедшего путь от беспечного юноши до апостола целой страны.
Что нельзя делать в День святого Патрика 30 марта 2026 года.
— Нельзя злоупотреблять алкоголем. В светской культуре День святого Патрика превратился в праздник ирландского алкоголя. Сам Патрикий прожил жизнь в строгой аскезе — и вряд ли одобрил бы подобное;
— Нельзя унывать. Жизнь Патрикия — история человека, который мог бы озлобиться или сломаться. Вместо этого он вернулся к тем, кто держал его в рабстве. Уныние в его день — противоречие самому духу праздника.
— Нельзя ссориться. Праздник связан с добротой прощением, единством. Считается, что ссоры противоречат духу праздника.
О чём молятся святому Патрику.
— О просвещении и миссии. Главное прошение к Патрикию — о даровании миссионерского духа. К нему обращаются те, кто хочет рассказать о вере близким, кто ищет слова для свидетельства о Христе;
— О стойкости в испытаниях. Патрикий прошёл рабство, скитания и многолетнее противостояние с языческими королями. К нему обращаются в периоды жизненных испытаний и несправедливости;
— О прощении обидчиков. Самый поразительный поступок Патрикия — возвращение к тем, кто его поработил. К нему обращаются с просьбой о силе простить тех, кто причинил боль;
— О просвещении заблудших. Патрикий обратил страну убеждённых язычников. Поэтому молятся о близких, далёких от веры, — чтобы Господь коснулся их сердец;
— О защите от зла. «Щит Святого Патрика» — молитва о защите. По преданию, она хранила святого от злодеев. К нему обращаются о защите в опасных обстоятельствах.