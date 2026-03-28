Два жителя Шарыпова попали под «уголовку» за кражу медных кабелей на предприятии

В Красноярском крае в отношении двух жителей Шарыпова возбуждены уголовные дела по факту хищения медного кабеля с энергоблока одного из крупных предприятий города.
По информации пресс-службы краевой полиции, 43-летний мужчина, занимаясь электромонтажными работами по обеспечению освещения энергоблока, с начала ноября 2025 года и до конца января 2026 года, в складском помещении резал медные кабели кусачками на отрезки, очищал их и скручивал изоляционной лентой.
По окончанию рабочего дня он прикреплял заготовки к ремню и выносил с территории предприятия, чтобы сдать их в пункт приема цветных металлов. Всего злоумышленник обрезал 335 метров кабеля и причинил предприятию ущерб на сумму более 75 тысяч рублей.
Второй подозреваемый, 37-летний мастер этого же предприятия, за январь 2026 года успел нарезать и сдать в пункт приема 49 метров кабеля. Ущерб предприятию от его действий составил более 11 тысяч рублей.
Полицейские установили, что мужчины друг с другом не связаны и действовали отдельно, уточнили в ГУ МВД по краю.
В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 158 «Кража». Им грозит до 2 лет лишения свободы.
