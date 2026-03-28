Под ковш экскаватора в Хабаровске попал ещё один ветхий дом

В Хабаровске снесли очередной ветхий барак на улице Камская, 7. На то, чтобы разобрать ветхое здание и вывезти строительный мусор, потребовалось несколько дней, после чего на этом месте осталась только чистая площадка. Все бывшие жильцы этого барака уже оставили старые стены позади и переехали в новые, благоустроенные квартиры, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.