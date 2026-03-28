Под ковш экскаватора в Хабаровске попал ещё один ветхий дом

В Хабаровске снесли очередной ветхий барак на улице Камская, 7. На то, чтобы разобрать ветхое здание и вывезти строительный мусор, потребовалось несколько дней, после чего на этом месте осталась только чистая площадка. Все бывшие жильцы этого барака уже оставили старые стены позади и переехали в новые, благоустроенные квартиры, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.
«В Хабаровске продолжается работа по ликвидации аварийного жилищного фонда. В этом году перед городом стоит масштабная задача по переселению жителей из старого аварийного жилфонда», — отметил мэр города Сергей Кравчук.
О важности этой работы говорил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Глава региона четко обозначил позицию: темпы ликвидации ветхого наследия сбавляться не будут, обеспечение жителей края безопасным жильем — наш абсолютный приоритет.
Как отметил глава краевого центра, благодаря поддержке правительства Хабаровского края было выделено значительное финансирование для продолжения программы по переселению граждан изаварийных домов. Подготовительная работа по формированию списков и приобретению нового жилья будет завершена до 1 июня.
Напомним, в Хабаровске, помимо адресной программы Хабаровского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, успешно действует механизм комплексного развития территорий. Вопросом расселения людей в этом случае занимаются застройщики, которые возводят современные жилые комплексы на месте аварийных домов.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в краевом центре полностью расселили дом на Целинной, 37, который был признан аварийным до 1 января 2017 года. В нем проживало 27 человек, которые уже отметили новоселье в современных квартирах в новостройке на улице Аэродромной.