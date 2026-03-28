В Хабаровске продолжается ликвидация бараков

Администрация краевого центра отчиталась о ходе реализации программы по расселению аварийного жилищного фонда. Очередным этапом стало уничтожение ветхого строения на улице Камской. Сообщает администрация города Хабаровск. После сноса здания площадка была полностью подготовлена для дальнейшего использования. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По словам мэра города Сергея Кравчука, вопрос ликвидации опасного жилья находится на особом контроле. Градоначальник подчеркнул, что подготовительные мероприятия по приобретению новых помещений для граждан будут завершены до 1 июня. Значительный объем средств, выделенный правительством Хабаровского края, позволяет городу выполнять масштабные задачи по переселению в установленные сроки.
Приоритетность данной работы ранее подтвердил губернатор Дмитрий Демешин, заявив, что темпы ликвидации аварийного наследия снижаться не будут. Наряду с региональными адресными программами в краевой столице задействован инструмент КРТ (комплексного развития территорий). В рамках этого механизма инвесторы-застройщики самостоятельно занимаются расселением жильцов, что позволяет ускорить процесс обновления городского пространства и замены ветхих строений на современное жилье.
