С завтрашнего дня меняется расписание электричек в Красноярском крае

На железной дороге начались ремонтные работы. С 29 марта расписание электричек лучше уточнять перед каждой поездкой. К примеру, на 3 часа 3 минуты позже будет отправляться электропоезд Уяр — Решоты, отправление со станции Уяр в 16.32, а не в 13.29, прибытие в Решоты в 21.35, а ранее было в 18.37. Утренние электрички, следующие по маршрутам Красноярск Северный — Красноярск и Красноярск Северный — Зеледеево, а также вечерние Базаиха — Чернореченская и Красноярск — Чернореченская будут отправляться позже на 20−24 минуты. Будет скорректировано и расписание поездов по внутригородским маршрутам Красноярска. Всего изменения коснуться около 40 маршрутов.