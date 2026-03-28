Учёные из Владивостока создали светящиеся кристаллы для диагностики

Как сообщили в Минобрнауки России, речь идёт об идеально упорядоченных кристаллах на основе лантаноидов, созданных при участии сотрудников Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского ДВО РАН. Эти структуры способны излучать ярко-зелёный или красный свет при воздействии невидимого инфракрасного лазера. В отличие от традиционных наночастиц, новые кристаллы, как отмечают учёные, отличаются устойчивостью в водной среде и низкой токсичностью.