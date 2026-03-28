Учёные из Владивостока создали светящиеся кристаллы для диагностики

Исследователи из Владивостока в составе международной научной группы представили новую разработку для биомедицины — металлоорганические каркасы, способные светиться под воздействием инфракрасного излучения. По оценке учёных, технология может найти применение в ранней диагностике онкологических и нейродегенеративных заболеваний, а также в системах адресной доставки лекарств.
Как сообщили в Минобрнауки России, речь идёт об идеально упорядоченных кристаллах на основе лантаноидов, созданных при участии сотрудников Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского ДВО РАН. Эти структуры способны излучать ярко-зелёный или красный свет при воздействии невидимого инфракрасного лазера. В отличие от традиционных наночастиц, новые кристаллы, как отмечают учёные, отличаются устойчивостью в водной среде и низкой токсичностью.
Испытания проводились на модельной линии рыб Danio rerio, которые широко используются в доклинических исследованиях. В ходе экспериментов кристаллы равномерно распределялись в тканях организма и сохраняли способность к свечению даже через тело рыбы. При этом выраженного токсического эффекта зафиксировано не было, что делает разработку перспективной для дальнейших исследований.
Отдельное внимание учёные уделяют возможности «настройки» свечения. Цвет излучения можно изменять за счёт варьирования соотношения редкоземельных элементов в составе кристаллов. Это открывает дополнительные возможности для более точной визуализации процессов внутри организма.
По мнению исследователей, технология может стать важным инструментом для персонализированной медицины. В перспективе ее можно использовать для раннего выявления опухолей, мониторинга нейродегенеративных процессов в реальном времени и контроля за доставкой препаратов в нужные ткани.