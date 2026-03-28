Обломок ракеты упал на здание в Тель-Авиве: повреждено представительство ТАСС в Израиле

Тель-Авив подвергся обстрелу ночью 28 марта. В результате иранской атаки повреждения получило представительство ТАСС в Израиле. На здание упал суббоеприпас одной из ракет. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
Известно, что обломок задел одно из зданий жилого комплекса. Очевидцы услышали громкий взрыв. Серьезные повреждения получила облицовка здания.
По данным источников, в жилом комплексе выбито несколько стекол. К месту ЧП оперативно прибыли сотрудники полиции и спасательных служб. В результате инцидента никто не пострадал.