Над Ростовской областью ночью сбили дроны в Чертковском и Шолоховском районах

В ночь на субботу, 28 марта, в небе над Ростовской областью силами ПВО была отражена воздушная атака дронов в двух районах. Об этом рано утром сообщил в своих соцсетях глава региона Юрий Слюсарь.
Беспилотники и ракету сбили в Чертковском и Шолоховском районах. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется. Власти предупреждают: опасность атак дронов в регионе сохраняется.
В Минобороны РФ добавили: в период с 20:00 до 23:00 дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Дроны сбиты над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Смоленской, Воронежской, Ростовской областей, Московского региона и Республики Крым.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.