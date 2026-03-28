Над Ростовской областью ночью сбили дроны в Чертковском и Шолоховском районах

Всего средствами ПВО в первые часы ночи были уничтожены 52 беспилотника в нескольких регионах России.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на субботу, 28 марта, в небе над Ростовской областью силами ПВО была отражена воздушная атака дронов в двух районах. Об этом рано утром сообщил в своих соцсетях глава региона Юрий Слюсарь.

Беспилотники и ракету сбили в Чертковском и Шолоховском районах. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется. Власти предупреждают: опасность атак дронов в регионе сохраняется.

В Минобороны РФ добавили: в период с 20:00 до 23:00 дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Дроны сбиты над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Смоленской, Воронежской, Ростовской областей, Московского региона и Республики Крым.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше