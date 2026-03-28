В МВД рассказали важную деталь в деле о пропаже подростка в Иркутске

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщили ТАСС, что родные и одноклассники 16-летнего подростка, пропавшего 20 марта по пути в лицей, характеризуют его исключительно положительно.
По словам полиции, мальчик увлекался музыкой и спортом, и никаких оснований предполагать, что он мог уйти из дома намеренно, нет. Следователи пока не могут определить причины произошедшего и допускают, что подросток мог случайно потеряться или уехать куда-то.
Мать заявила о пропаже сына, которого видела утром 20 марта. С того момента он не выходил на связь, а свой мобильный телефон оставил дома. По факту исчезновения возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
В поисках участвуют около 50 человек, включая полицейских, волонтеров и родственников.
