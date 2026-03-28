В Прикамье 28 марта объявлен режим «Ракетная опасность»

Утром 28 марта на территории Пермского края введен режим «Ракетная опасность», об этом сообщили в региональном МЧС России.
Уведомления о режиме повышенной опасности начали поступать около 07:00. По сообщению Министерства территориальной безопасности Прикамья, все оперативные службы находятся в полной готовности. В ведомстве также напомнили, что порядок действий во время режима «Ракетная опасность» остается таким же, как при угрозе атаки БПЛА.
При нахождении в здании необходимо спуститься на нижние этажи, паркинг или в подвал. Ни в коем случае нельзя пользоваться лифтом. Находясь дома, нужно закрыть окна и шторы, подготовить «тревожный набор» из воды, еды, лекарств, фонарика и документов. Далее спуститься в подвал или найти комнату без окон. Оказавшись на улице, надо зайти в ближайшее здание или подземный переход.