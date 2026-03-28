В Ростовской области за ночь уничтожили БПЛА и ракету

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. БПЛА и ракета уничтожены в ходе отражения атаки на Ростовскую область, информация о пострадавших не поступала, беспилотная опасность сохраняется, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА и ракета уничтожены в Чертковском и Шолоховском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — говорится в сообщении.
По его словам, в настоящий момент беспилотная опасность сохраняется.
