Зрители сами придумали спектакль для Приморского театра молодёжи

Интерактивные экскурсии с проникновением в тайны закулисья, импровизированный спектакль «Однажды», где свои истории предлагает публика из зала, необычная постановка «Театральный маршрут» и многое другое. В Приморском театре молодёжи отмечают профессиональный праздник служителей Мельпомены. Его апофеоз случился 27 марта, в «Ночь театрального искусства».
Обычный человек поднимается на театральную сцену, когда после спектакля дарит цветы любимым артистам или получает приз, выиграв в зрительском конкурсе. Акция «Ночь театрального искусства» разрушила в Молодёжке существующие стереотипы, пригласив публику всех возрастов в путешествие за кулисы.
Актёры Олеся Белоконь и Сергей Рюмкин подробно рассказывают о том, из чего складывается театральная постановка. Где хранятся декорации? Что происходит в потайных лабиринтах, надёжно скрытых от посторонних глаз? Как выглядело старейшее здание театра буквально несколько лет назад и какие чудеса сотворили реставраторы?
«Это формат экскурсии, которая проходит в уютной атмосфере, это наше душевное общение со зрителями. Причём, зрители, по большому счёту, являются создателями действа — они задают вопросы, хотят вникнуть во все детали. Мы делимся театральными байками, смешными закулисными историями», — поделилась Олеся Белоконь.
Детям особенно любопытны технические моменты — как работает механизм сцены, кто поднимает и опускает занавес. Они с удовольствием катаются на движущемся сценическом круге, идут в гости к бутафорам, костюмерам.
К слову, любой желающий в преддверии праздника Мельпомены смог почувствовать себя актёром. В Молодёжке придумали конкурс — «Театр в одном кадре».
«Зрителям предложили изобразить любимый образ, сцену или театральную эмоцию, снять об этом видео и опубликовать. Лучшие получат приятные сюрпризы», — подчеркнули в пресс-службе театра.
Зрители стали творцами импровизированного спектакля «Однажды» в разгар «Ночи театрального искусства». Суть его такова — люди из зала предлагают актёрам свои истории — радостные, печальные, комические. А потом смотрят на себя со стороны. Терапевтический эффект обеспечен.
29 марта Театральную неделю завершит спектакль-экскурсия «Театральный маршрут», где участвуют сказочные персонажи, а юные зрители перевоплощаются в режиссёров и начинающих артистов.
Напомним, акция «Ночь театрального искусства» посвящена посвящена 150-летию Союза театральных деятелей России. Она поддержана Министерством культуры и архивного дела Приморского края. Акция в театрах и культурных учреждениях Владивостока, Уссурийске, Черниговки.