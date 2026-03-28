Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 главных новостей в Молдове 28 марта 2026: Молдову накроет неделя дождей и холод; как за счёт средств кишинёвцев в Молдове пытаются реабилитировать нацистских преступников; на АЗС Кишинева «придержали» дизель

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 28 марта 2026.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 28 марта 2026:

1. Весеннее лето закончилось, наступает мокрая осень: В Молдове пока ещё до +19 и дождь, синоптики рассказали, когда похолодает.

2. Как за счёт средств кишинёвцев в Молдове пытаются реабилитировать нацистских преступников: Они пали в 1941—1944 годах — до выхода Румынии из союза с нацистской Германией.

3. Молдавский капиталист ради сверхприбылей готов на любую подлость: На АЗС Кишинева в пятницу дизель «внезапно» закончился, чтобы в выходные продать его на лей дороже.

4. Адвоката односельчанки Санду, которую осудили за то, что она назвала деда президента Молдовы доносчиком и стукачом, вызвали в полицию: Теперь и его обвиняют в клевете.

5. Скандал на открытии памятника фашистам в Кишиневе: Полиция задержала главу Комитета «Победа», выступившего против героизации румынских палачей на «кладбище героев».

Молдавский капиталист ради сверхприбылей готов на любую подлость: На АЗС Кишинева в пятницу дизель «внезапно» закончился, чтобы в выходные продать его на лей дороже.

В общем, сегодня, а у нас человек человеку волк, плевать на всех, кроме себя, любимого, а капиталист нынче — гордость нации и государства (далее…).

Как за счёт средств кишинёвцев в Молдове пытаются реабилитировать нацистских преступников: Они пали в 1941—1944 годах — до выхода Румынии из союза с нацистской Германией.

В Кишинёве открыли «Кладбище румынских героев» (далее…).

С приходом весны цены на Центральном рынке Кишинева постепенно падают: Молдавские огурцы уже стоят 65 леев за кило, греческая клубника — 100 леев.

Корреспондент «КП» в Молдове отправился на Центральный рынок и узнал, почем нынче самые популярные продукты (далее…).

Молдавская примета — когда в стране все ужасно, самое время раздуть языковой скандал: У молдавских чиновников культ русофобии легко переплетается с обыкновенным хамством из подворотен.

Глава Совета по телерадиовещанию Лилиана Вицу, которую «тошнит до рвоты 9 мая от Дня Победы», подкинула бензинчику в костер национализма [видео] (далее…).