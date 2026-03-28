Минобразования Беларуси сказало, может ли учитель поставить низкую оценку, если у ученика нет тетради

Министерство образования Беларуси сказало «Настаўніцкай газеце», может ли учитель поставить ребенку низкую оценку при отсутствии тетради, если знания по теме есть.
«Наличие или отсутствие тетради у учащегося не учитывается при оценке результатов его учебной деятельности», — четко сказано в ответе Минобразования.
Также в госоргане напомнили, что оценка результатов учебной деятельности осуществляется по определенным нормам оценки. Оно содержатся в приложениях 1 — 25 Правил проведения аттестации учащихся при освоении содержания образовательных программ общего среднего образования. Документ этот утвержден постановлением Минобразования от 11 июля 2022-го № 184.