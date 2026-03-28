Волонтёр четыре года помогает животным Донбасса

Это Майя из Мариуполя. У неё при обстреле были перебиты лапки. Котёнка нашли военные, животное передали волонтёрам. Теперь кроха в заботливых руках Светланы Шульгиной. Сегодня в её беспокойном хозяйстве — 52 «хвостика». И всем нужна забота.
С начала СВО женщина и её помощники, объединившись с волонтёрами Донбасса, стали вывозить домашних животных, организовав для них реабилитационный центр. Команде удалось спасти сотни кошек, часть из которых забрали домой прежние владельцы. Подробнее о жизни сердобольной ростовчанки — в материале Rostov.aif.ru.
Хвостов полон дом.
«На планете живут не только люди. Спасай, береги, уважай. И учти: не делай бизнес на животных», — подчёркивает Светлана Шульгина.
Она родилась в Гатчине Ленинградской области в семье военнослужащего. Борис Васильевич, его супруга Валентина Ивановна и семилетняя Света Самарины переехали в Махачкалу. Кстати, как раз тогда, когда снимали художественный фильм «Белое солнце пустыни». Спустя время на Чегемских водопадах шли съёмки художественного фильма «Земля Санникова». 11-летняя Света, заманив со съёмочной площадки ишака яблоками, увела его у киногруппы — хотела поиграть. Киношники были в панике. Но всё закончилось хорошо.
Шли годы. Повзрослев, девушка поступила в Дагестанский государственный университет, выучилась на химика. Вспоминает, что дом Расула Гамзатова находился недалеко. Он часто приходил в университет, очень любил общаться со студентами.
«До сих пор с теплотой вспоминаю Расула Гамзатовича: серебряная голова, пиджак и брюки в клеточку. Такой добрый. Все знали, что в доме известного во всей нашей стране прозаика и поэта всегда открыта дверь. Гостю сначала подавали еду на стол. И только потом спрашивали, зачем тот пришёл», — вспоминает Светлана Борисовна.
Прожили они в Дагестане 30 лет. А после уехали в Ростов, где живут уже 28 лет. У Светланы за это время выросли два сына. Но дом не опустел: вместе с мужем приютили десятки животных.
Нашли в бочке с мазутом.
А началось всё с приюта «Кошкин дом», который организовала Евгения Михайлова из Донецка. Приют расположен в посёлке Еленовка ДНР. Евгения Михайлова обустроила для этих целей дачный дом.
«На странице приюта в одной из соцсетей публиковались посты с призывом о помощи. Как-то мне написала Мария Леонтьева с просьбой помочь организовать доставку брошенных животных их прежним хозяевам, которые на тот момент уже находились в России», — говорит о начале своего пути Светлана.
По словам ростовчанки, вскоре возникло сообщество неравнодушных людей, готовых помочь в эвакуации животных. Доставленных из зоны СВО псов и котофеев она размещала в квартире сына. Первые пять котов добрались ослабленными и больными, поэтому волонтёры решили сначала вылечить животных, а уже потом отправлять к прежним хозяевам.
У каждого хвостатого своя история. Вот слепой кот Дарик, которого волонтёры заново научили жить. У усатого по кличке Мазут (военные вытащили из бочки с мазутом. — Ред.) был очень большой ожог, практически отсутствовала шерсть. Всю ночь отмывали животное, не спали. Но спасли! Сейчас Мазут уехал в Краснодар. Но, разглядывая сегодняшнее фото, вы никогда не поверите, какое несчастье произошло с этим тепепрь уже красавцем.
Ездил в танке!
У многих домашних хвостиков, которых волонтёры вывезли из зоны СВО, были осколочные ранения. С особой теплотой сейчас вспоминает Светлана, как делали операцию коту Володе, которого ранили в блиндаже. А до ранения он целых полгода ездил в танке. Командиром экипажа был петербуржец Владимир. Как только коту стало лучше, танкист забрал любимого хвостика в Санкт-Петербург.
Совсем недавно героиня нашей публикации практически всю ночь гладила и успокаивала после ветклиники кота Боню, который стал для своих сородичей донором. Это благодаря ему многие котики, истощённые от голода, паразитов, болезней, обязаны ему жизнью. В их жилах течёт и его кровь.
Особенно тронула волонтёра история, которая произошла в Мариуполе. К ней обратился сын 92-летней матери, которую не смогли вывезти из квартиры. Пожилая женщина была прикована к постели. Входы в полуразрушенный многоквартирный дом были заминированы. Благодаря российским военным бабушку и её соседей, чудом выживших под обстрелами, вывезли оттуда. Сын и мать уже вернулись в Мариуполь.
«Важно, чтобы на улицах Ростова было как можно меньше бездомных животных. Единственно правильный метод для решения этой проблемы, конечно же, стерилизация. Один из наших проектов позволил стерилизовать 5,3 тыс. кошек. Теперь готовимся к проекту “Кошкин Дон”. Он поможет стерилизовать питомцев малообеспеченным жителям, в том числе пенсионерам», — отмечает директор организации «Мы и Город» Светлана Шульгина.
И вот снова трезвонит телефон, а это значит, что кому-то опять понадобилась помощь…