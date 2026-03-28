Волонтёр четыре года помогает животным Донбасса

У каждого хвостатого своя история. Вот слепой кот Дарик, которого волонтёры заново научили жить. У усатого по кличке Мазут (военные вытащили из бочки с мазутом. — Ред.) был очень большой ожог, практически отсутствовала шерсть. Всю ночь отмывали животное, не спали. Но спасли! Сейчас Мазут уехал в Краснодар. Но, разглядывая сегодняшнее фото, вы никогда не поверите, какое несчастье произошло с этим тепепрь уже красавцем.