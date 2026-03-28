«Амур» продлил контракты с четырьмя хоккеистами на следующий сезон

Хоккейный клуб «Амур» объявил о продлении контрактов с четырьмя игроками.

Хоккейный клуб «Амур» объявил о продлении контрактов с четырьмя игроками. Несмотря на то, что сезон в КХЛ ещё не завершён, а трансферное окно закрыто, клуб воспользовался возможностью сохранить в составе действующих хоккеистов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Нападающие Кирилл Ураков, Рауль Акмальдинов и Александр Филатьев продлили соглашения на один год. Один из лидеров команды и любимец болельщиков Олег Ли останется в Хабаровске на два сезона.

Работа по формированию состава на сезон 2026−2027 продолжается. О следующих шагах клуба будет объявлено дополнительно.

