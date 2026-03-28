Акция «Час Земли» пройдет сегодня в Беларуси

Акция будет проведена уже в восемнадцатый раз. Минприроды приглашает неравнодушных граждан и организации вместе с миллионами людей по всему миру внести свой вклад в сохранение природных ресурсов.
Если вы поддерживаете ответственное отношение к природе, для участия в акции нужно выключить освещение и электроприборы (кроме лифтов) на один час — с 20:30 до 21:30.
«Этот час — символ нашей общей ответственности за окружающую среду и заботу о благополучии настоящих и будущих поколений», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что «Час Земли» проводится для формирования экологической культуры. Таким образом специалисты привлекают внимание общественности к вопросам бережного отношения к природе.
Акция «Час Земли» проходит по всему миру в последнюю субботу марта. На один час участники акции выключают свет и другие не жизненно важные электроприборы, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата.