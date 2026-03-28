Украинские БПЛА облетели Волгоградскую область 28 марта

Волгоградская область избежала атак БПЛА в ночь на 28 марта.

Источник: Высота 102

Волгоградская область избежала атак БПЛА в ночь на 28 марта, несмотря на объявленные режимы беспилотной и ракетной опасностей. Однако соседние региона оказались под прицелом вражеского оружия.

По данным Минобороны РФ, с 23.00 ч. 27 марта до 7.00 ч. 28 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Ленинградской, Смоленской, Белгородской, Курской, Псковской, Калужской, Тверской, Воронежской, Ростовской, Рязанской, Орловской, Тульской, Ярославской, Новгородской областей, Республики Крым и Московского региона.

