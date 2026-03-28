Почти половина жителей Владивостока признали интернет-зависимость

Каждый второй житель Владивостока считает себя зависимым от интернета и цифровых устройств. При этом большинство горожан не предпринимают попыток ограничить время онлайн. Это показали исследования сервиса SuperJob, результаты которых обнародовали накануне.
Согласно опросу, 47% респондентов в той или иной степени признают у себя digital-зависимость. Из них 10% уверены в этом однозначно, а ещё 37% склоняются к такому мнению. В то же время более половины участников — 53% — отрицают наличие зависимости, причём 22% делают это категорично.
Чаще всего о признаках зависимости говорят молодые жители города. Среди респондентов до 35 лет доля тех, кто согласен с этим утверждением, достигает 50%. Для сравнения, среди опрошенных старше 45 лет этот показатель составляет 44%.
Женщины несколько чаще мужчин признают свою зависимость от интернета — 49% против 45%. Также отмечается связь с уровнем образования: респонденты с высшим образованием чаще говорят о наличии проблемы, чем обладатели среднего профессионального.
На фоне роста цифровой нагрузки часть горожан практикует так называемый «цифровой детокс». Около 12% опрошенных делают это ежедневно, ещё 10% — несколько раз в неделю. Реже ограничивают себя в использовании гаджетов 9% — несколько раз в месяц, 4% — несколько раз в год.
При этом большинство жителей Владивостока — 62% — не ограничивают себя в использовании цифровых устройств. Эксперты отмечают, что старшее поколение реже признает зависимость и реже прибегает к цифровому детоксу. В то же время более образованные респонденты, несмотря на осознание проблемы, реже отказываются от гаджетов.